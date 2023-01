UCLL campus Welzijn in Hasselt organiseert rollenspel over kansarmoede en kerstmarkt voor De Warmste Week 

De studenten hebben zelf een ook een kerstmarkt georganiseerd. "We hebben echt van alles: we hebben standjes met jenever, soep en allerlei lekkers", zegt Ciel Jacques. "Ik verkoop met enkele andere meisjes tweedehandskleding. Daarmee zamelen we geld in voor het goede doel en de kleding die overblijft gaan we doneren aan mensen in kansarmoede. We vinden dat iedereen recht heeft op gelijke kansen. In onze opleiding besteden we trouwens extra aandacht aan kansarmoede zodat we weten hoe we daar in de praktijk mee moeten omgaan."