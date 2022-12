Verbreding Schipdonkkanaal definitief van de baan

Het Schipdonkkanaal loopt over een lengte van 56 km vanaf Deinze in Oost-Vlaanderen tot in Zeebrugge in West-Vlaanderen, waar het uitmondt in de Noordzee. De Vlaamse regering had destijds het plan opgevat om het kanaal breder te maken, waardoor er grotere schepen zouden kunnen varen en de haven van Zeebrugge dus beter ontsloten zou worden.

Maar verschillende actiegroepen en burgemeesters in Oost- en West-Vlaanderen vonden de verbreding een aanslag op de landbouw en de plaatselijke natuur. Ook voor de omwonenden was er onzekerheid: door het gewestplan konden ze in de reservatiestroken enkel instandhoudingswerken uitvoeren aan hun woning of bedrijf.