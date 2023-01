Verdachte brandstichting woonzorgcentrum Aarschot blijft in de cel

De brand in het woonzorgcentrum brak op 22 juli omstreeks 22.40 uur uit op de tweede verdieping. Het hele centrum werd daarop geëvacueerd. De 162 bewoners werden eerst overgebracht naar de stadsfeestzaal in Aarschot, en vervolgens opgevangen bij familie of in verschillende ziekenhuizen in de buurt. Politie en brandweer kregen tijdens die hele operatie bijstand van onder meer het Rode Kruis en Defensie.