Moeten we nu nog een nazi-misdadiger van 97 jaar veroordelen? "Ja" 

Fast forward naar 2018, toen ik de antecedenten onderzocht van mijn grootvader Gaston Delbeke, die de onfrisse eer had om in september 1940 als eerste Belg in dienst te treden van de Duitse inlichtingendienst Sipo-SD, in de volksmond de Gestapo genaamd. Delbeke werd voor zijn oorlogsmisdaden in 1948 in Gent door een executiepeloton gefusilleerd. Zijn levensverhaal was al die tijd een goed bewaard familiegeheim gebleven.

Mijn onderzoek zette me op het spoor van Jan van Ceulebroeck, de man met wie mijn grootmoeder, de weduwe van Gaston Delbeke, in 1970 in het huwelijk was getreden.

Ik kende Jan van Ceulebroeck als mijn surrogaat-grootvader, een eenvoudige fabrieksarbeider die zich op alle mogelijke manieren voor mijn twee oudere zussen en mij uitsloofde. Papa Jean, zoals ik hem noemde, nam me mee naar Disney On Ice of naar de jaarlijkse kermis op het Gentse Sint-Pietersplein. Wat we niet wisten was dat de vriendelijke en behulpzame opa een gitzwart oorlogsverleden torste.