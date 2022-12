Inbrekers knevelen zestigers en hun ouders van 88 en 90 bij gewelddadige home invasion in Schilde

In een huis in de Silvesterlaan in Schilde heeft een gewelddadige home invasion plaatsgevonden. Dat meldt het parket van Antwerpen. Onbekenden vielen een woning binnen en overmeesterden twee zestigers en een man en een vrouw van 88 en 90 jaar oud.

"Een van de bewoners werd wakker van gestommel, ging naar beneden en zag drie gewapende en gemaskerde mannen. De andere gezinsleden zijn wakker gemaakt, aangevallen en gekneveld en vastgebonden. Toen dat gebeurd was, onderzochten de inbrekers het huis. De daders zijn gevlucht. Eén van de geknevelde bewoners kon zich daarna losmaken. De politie kwam ter plaatse en trof de vier gewond aan", zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket.

De onderzoeksrechter is gevorderd voor diefstal met geweld met gebruik van wapens. Niemand is in levensgevaar. Of er ook sprake is van een buit, is niet bekend. Het onderzoek naar de feiten loopt nog.