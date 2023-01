Vilvoorde trekt 30 euro uit voor kinderen van lagere school en kleuteronderwijs om op schooluitstap te gaan

In Vilvoorde is de begroting goedgekeurd. "De lopende projecten kunnen doorgaan, ook al is bouwen zoveel duurder geworden, zegt schepen Jo De Ro (Open VLD). "Het gaat om de vernieuwing van het stadscentrum, de nieuwe sporthal in Houtem en een kunstgrasveld in Domein Drie Fonteinen. Maar ook om de investeringen in stedelijke scholen, in wijken en fietssnelwegen en het energiezuiniger maken van stedelijke gebouwen."