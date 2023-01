Vlaams-Brabant voert actie om aantal van bedreigde grauwe gorzen te verhogen

De akkervogel grauwe gors is in Vlaanderen bijna uitgestorven. De laatste jaren slonk het aantal met 95 procent: het ging van 850 broedparen in 2002 naar amper 40 in 2018. De verspreiding van de soort was intussen beperkt geraakt tot vier gebieden, twee in het zuidoosten van Vlaams-Brabant en twee in Zuid-Limburg.

De redenen voor de achteruitgang van de vogel zijn een tekort aan voedsel in de periode aan het einde van de winter, tekort aan basisvoedsel in de zomer (zowel het aantal insecten als de diversiteit ervan) en een tekort aan geschikte en veilige broedmogelijkheden.

Om de populatie weer te doen groeien, werkte provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met Regionaal Landschap Zuid-Hageland, enkele maatregelen uit op akkers in Hoegaarden en Landen. Zo werden 21 stroken veld met kolen ingezaaid, zodat rupsen, lekkere hapjes voor grauwe gorzen, werden aangetrokken. In Landen werd een groenbedekker op het veld aangehouden.