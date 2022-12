Vlaamse ziekenhuizen duiken volgend jaar in het rood: "Ik vrees dat er enkele ziekenhuizen over de kop kunnen gaan"

De begrotingsopmaak is voor de Vlaamse ziekenhuizen een lastige oefening dit jaar, vertelt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van de Zorgnet-Icuro. Dat is de koepel van alle Vlaamse ziekenhuizen. Voor alle ziekenhuizen samen ziet de koepel een negatief bedrijfsresultaat van 114 miljoen euro. Dat is 300 miljoen minder dan twee jaar eerder. De koepel schat dat het in 2023 verder zal afnemen met bijna een half miljard euro.

Uit een bevraging van de koepel, waar ongeveer de helft van de Vlaamse ziekenhuizen aan deelnamen, blijkt dat acht op de tien ziekenhuizen in het rood gaan volgend jaar. Voor Brussel en Wallonië zou dat percentage hoger liggen. "Die ziekenhuizen hebben minder marges dan de Vlaamse", laat Zorgnet-Icuro weten in een persbericht.