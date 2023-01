Voedselondersteuning Gent geeft 1.800 feestmaaltijden aan mensen in armoede

Voedselondersteuning Gent hoopt om zo heel wat mensen in armoede op te vrolijken. "Veel mensen die in armoede leven en eenzaam zijn, hebben het lastig tijdens de feestdagen. Door ze een feestmaaltijd te schenken hopen we ze wat op te vrolijken", zegt directeur Geert Deruyck. Vandaag worden er al 220 maaltijden bereid. De rest van de maaltijden volgt in de komende dagen.