Voormalig burgemeester van Maasmechelen Georges Lenssen stopt na 40 jaar met politiek

Lenssen begon zijn politieke carrière bij de toenmalige CVP, maar stapte begin jaren '90 over naar de PVV. "In Vlaanderen was zo'n overstap toen heel ongewoon. En die eerste verkiezingen, voor de provincieraad in 1991 waren heel spannend. Maar het is de mooiste uitslag van mijn leven geweest. Toen konden de mensen maar voor één persoon stemmen en met mijn vierde plaats op de lijst haalde ik toen de meeste stemmen. Ik denk dat ik toen de meest gelukkige niet-verkozene van België was."