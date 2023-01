Basisschool 7-sprong in Kemzeke schort lessen op door hoog aantal zieken

In basisschool de 7-sprong in Kemzeke bij Stekene, is de kerstvakantie vandaag al gestart. De directie heeft de lessen opgeschort door het hoge aantal zieken, zowel bij leerlingen, als bij leerkrachten. De afgelopen twee weken waren al een aantal kinderen ziek, maar deze ochtend zaten één op de drie kinderen thuis. "Als de helft van de leerkrachten dan ook nog ziek is, valt het niet meer te organiseren", zegt directeur Davy Herremans.

De directie heeft daarom in samenspraak met het CLB beslist om de lessen op te schorten. De kinderen zullen dus geen nieuwe leerstof meer krijgen voor de kerstvakantie. "De school blijft open, maar we schakelen terug. We voorzien de komende dagen nog herhalingslessen voor de kinderen. Daarnaast doen we ook ontspannende activiteiten en turnlessen", sluit Herremans af.