Baarle-Hertog en Baarle-Nassau sluiten 2 straten af om drukte door Nederlandse vuurwerkkopers in te perken

Baarle-Hertog en Baarle-Nassau hebben samen beslist om de straten af te sluiten voor autoverkeer, want ze liggen half op Belgisch en half op Nederlands grondgebied. Bewoners, hulpdiensten, leveranciers, fietsers en voetgangers mogen er wel nog de hele dag door. Het vuurwerktoerisme is volgens burgemeester De Bont een gevolg van verschillen in de Belgische en de Nederlandse wetgeving.

"Hier botsen twee wetgevingen. In België mag je het hele jaar door vuurwerk kopen, ook al mag je het niet zomaar afsteken. In Nederland mag dat niet. Je mag het niet hebben en niet vervoeren. Dat mag pas de laatste 3 dagen van het jaar. Wanneer die Nederlanders er dus tientallen meter de grens mee over rijden, zijn ze in overtreding. De politie heeft daar ook al verschillende controles gedaan, vuurwerk afgenomen, processen-verbaal opgemaakt... Het mag gewoon niet, maar men doet het wel. En de politie kan natuurlijk geen 24 uur per dag controleren."

De Bont zou de wetgeving dus graag zien veranderen in België of in Nederland. "Je kan voor of tegen vuurwerk zijn, daar gaat het niet om, maar de wetten in België en in Nederland zouden gelijk moeten getrokken worden. Dan hebben wij hier die problemen niet meer."