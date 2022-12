Engie-topman Thierry Saegeman sluit verlenging kerncentrales niet uit: "Niets is onmogelijk"

CEO Engie Thierry Saegeman zei dinsdag nog dat hij "het weinig waarschijnlijk acht" dat er dit jaar nog een akkoord rondkomt over de verlenging van de jongste kerncentrales Doel 3 en Tihange 4.

In "Terzake" zet Saegeman de gesloten deur opnieuw op een kier. "We stellen vast dat er vooruitgang wordt geboekt. Niets is onmogelijk, we werken constructief verder aan een akkoord en een oplossing". Het akkoord moet dan wél in de lijn liggen met het principeakkoord dat eerder dit jaar werd afgesloten. Op die manier kan er alsnog rekening gehouden worden met de deadline van 31 december, dat de federale regering zichzelf heeft opgelegd.