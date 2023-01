Weinig nieuwe windturbines aangesloten in 2022 in West-Vlaanderen

In Limburg werden er dit jaar 17 windturbines (64 MW) bijgebouwd, in de provincies Antwerpen (54 MW) en Oost-Vlaanderen (69 MW) kwamen er telkens 16 windturbines bij. In West-Vlaanderen kwamen er 4 nieuwe windturbines (11 MW) op het net, terwijl in Vlaams-Brabant er 2 windturbines (7 MW) werden geïnstalleerd.

Voor West-Vlaanderen zijn er wel hogere cijfers op komst, zegt Bart Bode (VWEA). "Vorig jaar zijn er vrij veel windturbines bijgekomen. Sommigen zijn al gebouwd, maar nog niet met het net verbonden. Die tellen we dus nog niet mee in de statistieken van dit jaar. Bovendien zijn er in West-Vlaanderen nog heel wat mogelijkheden voor windmolens langs de E40 en in de Zeebrugse haven."