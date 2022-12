Werklozen eisen achterstallige uitkering van ACV op in Brussel

Met de feestdagen in zicht willen de werklozen benadrukken dat het ACV hen zwaar in de steek laat. Het collectief, dat zich in augustus heeft verenigd, spreekt van betalingsachterstanden die voor sommigen oplopen tot zes maanden. "De achterstallige betalingen zouden nog tot februari duren, maar dat is voor ons onmogelijk. We vragen een veel snellere reactie, eentje op maat van de problematiek", zegt woordvoerder Arnaud Bilande.