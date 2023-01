West-Vlaamse brandweervrijwilligers sturen materiaal naar collega's in Oekräine

De vzw Firefighters4Nepal (F4N) is een Vlaamse vereniging van brandweermannen die als missie heeft om de collega’s in Nepal te helpen. "Brandweerlui staan daar vaak op sandalen te blussen, met ongeschikt materiaal", vertelt Cocquyt. "Daar willen wij iets aan doen, door hier afgeschreven brandweermateriaal te verzamelen. Hier hebben we strenge reglementen voor dat materiaal, maar daar kan het gelukkig wel nog van dienst zijn."

"We brengen dan vooral brandweerkledij en reddingsmateriaal naar Nepal. We hebben er ook al eens een week opleiding gegeven. Toen we in maart de miserie van collega's in Oekraïne zagen toen de oorlog daar uitbrak, besloten we om ook naar daar wat materiaal te sturen."