Woensdagmarkt Merchtem wordt verplaatst door zinkgat

Door het zinkgat en de omleiding wordt de markt van woensdagochtend tijdelijk verplaatst. "Zeven kramen kunnen niet komen", vult schepen van Markten, David De Valck (Open VLD) aan. "Het is heel spijtig dat dit zich voordoet, maar er is geen alternatief. Dit is volledig onvoorzien. De markt zal in een kleine versie doorgaan, op een deel van de Bogaerdstraat, een deel van de Nieuwstraat en Varkensmarkt. Het is ook nodig om de omleiding te voorzien voor het werfverkeer. Het zijn zeer ingrijpende en onvoorziene herstellingswerken die mogelijk een week of langer zullen duren."