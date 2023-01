Zeer snel laadpunt voor elektrische wagens geïnstalleerd in Roeselare: "Tot 300 km laden in kwartier"

In West-Vlaanderen staan meerdere laadstations voor elektrische wagens, maar slechts twee kunnen echt extreem snel laden: een in Oostende en nu dus ook een in Roeselare. Elektrische rijders kunnen er in een kwartier tijd tot 300 km bereik opladen met groene stroom van zon en wind.

Het nieuwste snellaadstation van laadbedrijf Fastned is gelegen aan het kruispunt van de Rijksweg (R32) met de Kwadestraat, bij het AZ Delta en valkbij oprit 6 Roeselare-Rumbeke van de E403. Typisch aan het station is, net als bij alle andere snellaadstations van Fastnet, dat het een geel dak heeft met zonnepanelen op.

"Duurzame mobiliteit is de toekomst voor Roeselare", vertelt burgemeester Kris Declercq (CD&V). "Hier kunnen maar liefst vier wagens tegelijk in een kwartier volledig laden op basis van lokale groene energie. In de toekomst kan dit zelfs worden uitgebreid naar 16 wagens."