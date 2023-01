Zele heeft nieuw reglement waardoor armoedebudget helemaal zal verdeeld worden 

Elk jaar voorziet Zele een budget van zo’n 20.000 euro voor verenigingen die zich bezighouden met kansarmoede. Tot nu toe werd niet elk jaar het volledige bedrag uitgekeerd. Via een nieuw reglement wil het gemeentebestuur het budget helemaal benutten, zegt Schepen Tineke Lootens (CD&V): “Nu pas koppelen we een reglement aan de subsidies. Het budget werd tot nog toe niet optimaal benut, daarom veranderen we het systeem. Deze subsidie is dan ook een blijk van erkenning en waardering voor de inzet van onze armoedeorganisaties. We bieden hen zo ook wat financiële zekerheid.”

Verenigingen kunnen vanaf 2023 een aanvraag indienen. “Op basis van enkele criteria, kennen we punten toe”, legt schepen Lootens uit. “Elk punt vertegenwoordigt een geldwaarde, afhankelijk van het aantal kandidaten. Zo proberen we de armoedeverenigingen te ondersteunen, want ze maken heel wat kosten voor materiaal, huisvesting en activiteiten.”

In Zele ligt de kansarmoede-index op 13,6 procent. Dat cijfer daalde de voorbije jaren, maar is nog steeds hoger dan het Vlaamse gemiddelde.