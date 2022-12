Oekraïense president Zelenski is onderweg naar Verenigde Staten voor "historisch" bezoek

Ook de Russische president Vladimir Poetin sprak gisteren zijn troepen in Oekraïne toe. In tegenstelling tot Zelenski deed hij dat niet van aan het front, maar vanuit het Kremlin in Moskou. In zijn toespraak gaf hij toe dat de situatie in de vier Oekraïense regio's die hij geannexeerd heeft "zeer moeilijk" is. Verder dankte hij de leden van de veiligheidsdiensten die actief zijn in "de nieuwe regio's van Rusland".