Zelfgehaakte Warmste Deken van Belinda uit Hasselt brengt 1700 euro op voor het goede doel

Een deken haken voor De Warmste Week, het kon niet toepasselijker. En ook voor Belinda zelf was het een logische keuze. “Ik heb een passie voor haken, ik haak gemiddeld drie uur per dag. Ik had het eens een avond zelf koud in bed, en toen besloot ik een deken te haken voor De Warmste Week. En ziehier het resultaat”, lacht ze.