Genk voert strijdt tegen zwerfvuil op en stelt extra gemachtigde handhavers aan

Zwerfvuil is een hardnekkig probleem. Niemand gooit het weg, en toch ligt het overal. "In Genk is dat niet anders, denk maar aan de afritten van de snelweg", vertelt burgemeester Wim Dries (CD&V). "Ik denk dat we gemiddeld zo'n 300 boetes per jaar uitschrijven voor het achterlaten van afval of zwerfvuil. Maar zwerfvuil is iets waar veel mensen zich aan ergeren, en daarom werken we nu samen met de handhavers van OVAM."