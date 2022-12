10 procent van de patiënten op de spoeddiensten is daar beland door alcoholmisbruik

Alcoholmisbruik legt niet alleen veel druk op orde- en spoeddiensten, maar kost de samenleving ook bijzonder veel geld. In België zijn er geen concrete cijfers over hoeveel alcoholmisbruik de maatschappij kost, in Schotland bestaan er wel zulke cijfers. "In 2007 kostte alcoholmisbruik 690 pond per Schot aan maatschappelijke kosten. Dat gaat niet alleen meer over de kosten aan de gezondheidszorg, maar ook over de interventies van brandweer en politie, of het sociaal werk."

"Ook een vermindering van de productiviteit op de arbeidsmarkt is een gevolg van alcoholmisbruik", zegt Lyphout. "Je mag niet vergeten dat als iemand alcoholverslaafd is dat die niet langer naar behoren functioneert op de arbeidsmarkt. Die verliest zijn job, of komt in de invaliditeit terecht."