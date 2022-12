BEKIJK - Het jaar van"Karrewiet": ankers Annabet en Jelle blikken in 22 minuten terug op 2022

Jawel, in januari gingen we nog braaf naar huis om 1 uur ’s nachts vanuit het café, hadden we een coronapas op zak en gingen kinderen naar school met een mondmasker op. Ook Jelle schrok daarvan: “In het begin van het jaar mochten kinderen nog niet zonder mondmasker naar school, mochten ze niet op schooluitstappen of op kampen en konden ze mijlpalen zoals een communie niet op een normale manier vieren. Ik was al rats vergeten dat die corona-ellende nog een deel was van 2022.”