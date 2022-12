"Een universele kunstenaar": Octave Landuyt viert zijn 100e verjaardag

Octave Landuyt is 100 jaar en in zijn lange leven uitgegroeid tot een van de belangrijkste Belgische kunstenaars van de 20e eeuw. Hij maakte schilderijen, beeldhouwwerk in brons of keramiek, juwelen. Landuyt ontwierp ook decors en kostuums voor de opera, affiches, meubels en zelfs hele interieurs.

Zijn stijl is moeilijk voor één gat te vangen, maar gaat vaak in de richting van het fantastische, het surrealistische, met vervormde menselijke en dierlijke figuren. Landuyt stelde tentoon in binnen- en buitenland, tot de Biënnale van Venetië en Documenta Kassel toe. Zijn werk zit in de collecties van de grote musea.