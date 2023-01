Aalst zoekt peters en meters om graven te onderhouden

"Het is iets dat al langer leeft in onze stad en de ruiming van de graven heeft alles in een stroomversnelling gebracht", zegt schepen van Burgerlijke Stand Caroline De Meerleer (N-VA). "Grondstoffen worden alsmaar schaarser en daarom springen we er best duurzaam mee om. Dat geldt ook voor graven. Door een grafteken te hergebruiken of peter of meter te worden van een graf, kan je als inwoners zelf je steentje bijdragen."

Particulieren, maar ook verenigingen en scholen kunnen zich kandidaat stellen om peter of meter te worden van een graf waarvan de concessie is afgelopen. Aan de hand van een naamplaatje weten anderen dat het graf onderhouden wordt.