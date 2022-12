Verdachten van moord op 16-jarige komen uit Aalst: Aalsterse politie extra waakzaam voor mogelijke wraakactie drillrapbende

Wat is drillrap?

Drillrap, een subgenre van de muziekstijl gangsterrap, ontstond rond 2010 in Chicago in de Verenigde Staten. Via het Verenigd Koninkrijk en Nederland waaide het over naar België. De muziek en de bijhorende video's zijn zeer gewelddadig (drill is slang voor doden of ernstig verwonden). In hun lyrics beledigen drillrappers vaak rivaliserende bendes, in sommige gevallen bedreigen ze hen zelfs met de dood.

Maar ook in de echte wereld schuwen sommige drillrappers het geweld niet. Wanneer rivaliserende gewelddadige bendes elkaar tegenkomen op straat kan dat tot fysieke, gewapende confrontaties leiden