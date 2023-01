Actiegroep ontgoocheld over beslissing om Gentse Blaarmeersen af te sluiten: "Geen rekening gehouden met advies klankbordgroep"

Volgens de actiegroep waren er andere oplossingen mogelijk. "Wij hadden gehoopt dat het "plan B" zou worden, bijvoorbeeld een uitbreiding van de afschermende berm zoals die er nu al is rond het kinderbad. Die zou het mogelijk maken om die enkele dagen per jaar waarop er te veel volk is, om dan een soort van "crowdcontrol" te doen. Met het hek kiezen ze voor een maatregel voor een probleem dat zich maar enkele dagen per jaar stelt, maar wel een effect heeft op alle bezoekers van de Blaarmeersen en dat elke dag tijdens het zwemseizoen."