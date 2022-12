Advocaten, rechters, magistraten en tolken zijn chaos binnen het Brusselse justitiepaleis beu

Hetzelfde geluid valt ook te horen bij strafpleitster Nathalie Galant. “Niets werkt hier nog!”, fulmineert ze. “Vandaag is de zitting van een zware strafzaak op het hof van beroep voor de derde keer op een week tijd uitgesteld omdat de gedetineerden niet op de zitting geraken. Meer dan tien uur is hierdoor al verloren gegaan. Elke keer moeten wij dossiers in andere rechtbanken uitstellen voor deze zaak en elke keer krijgen we na een halve dag te horen dat de behandeling moet worden uitgesteld.”

Ook advocaat Eddy Cochez die er verdachte bijstaat op datzelfde proces, is de situatie kotsbeu. “Zelfs het hof van beroep en de procureur-generaal staan opnieuw volledig machteloos tegen de diensten die de gedetineerden naar het hof moeten brengen, maar die daar telkens weer niet in slagen. Het gevolg is dat er drie zittingen volledig verloren zijn gegaan. Drie rechters, een procureur-generaal, een griffier, vijf advocaten en een tolk hebben tevergeefs uren gewacht. Nodeloos. De radeloosheid bij iedereen is torenhoog. En niemand is bij machte om daaraan iets te doen. We moeten gewoon ondergaan en tegen beter weten in hopen dat het ooit beter zal gaan. Niet dus.”