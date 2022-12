Agent Duitse veiligheidsdienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland

Met het oog op het onderzoek zal de BND voorlopig geen commentaar geven op details van de zaak, benadrukte Kahl nog. "Discretie is erg belangrijk in dit specifieke geval. Met Rusland hebben we te maken met een acteur met wiens gewetenloosheid en bereidheid om geweld te gebruiken we rekening moeten houden." De vraag is of de spion details over informanten van de Duitse geheime dienst in Rusland heeft gelekt.