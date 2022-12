Amerikaans Congres verwelkomt Zelenski met staande ovatie

Zelenski werd eerder op de dag al door president Joe Biden ontvangen in het Witte Huis en trok daarna naar het Capitool waar hij de verkozenen heeft toegesproken. Hij werd er onthaald met luid applaus en een staande ovatie.

De Oekraïense president schonk het Amerikaanse Congres een vlag uit de Oost-Oekraïense frontstad Bachmoet. Tijdens zijn toespraak aan het parlement overhandigde hij de vlag aan de voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, als teken van dank vanwege de Oekraïense soldaten. Pelosi en vicepresident Kamala Harris hielden vervolgens samen de vlag omhoog.



"Deze vlag is een symbool van onze overwinning. In deze oorlog houden we stand, we vechten en we zullen winnen omdat we verenigd zijn. Oekraïne, Amerika en de gehele vrije wereld", sprak Zelenski.

In zijn ruim twintig minuten durende rede - die vaak werd onderbroken door applaus - vroeg Zelenski om zijn land te blijven steunen. Die steun is cruciaal, zei hij, niet alleen om weerstand te bieden, maar ook om het tij te keren en op het slagveld te zegevieren.

Zelenski benadrukte tot slot dat de Amerikaanse steun niet moet gezien worden als "liefdadigheid", maar als "een investering" in de wereldwijde veiligheid en democratie.

De Oekraïense leider landde woensdag op de militaire luchthaven Joint Base Andrews, niet ver van Washington, met een Amerikaans regeringsvliegtuig. Het gaat om de eerste buitenlandse reis van Zelenski sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne in februari. De Verenigde Staten zijn de belangrijkste bondgenoot van Oekraïne.