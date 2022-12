De VS staat voor koudste Kerst in decennia met sneeuwstormen en vrieskou tot -45°C, president Biden: "Neem deze storm zeer ernstig" 

Biden heeft dan ook een dringende boodschap voor alle Amerikaanse reizigers. "Alsjeblieft, neem deze storm zeer ernstig. Ik weet niet of je baas het toelaat, maar als je reisplannen hebt, vertrek nu", zo klinkt het bij de president. "Dat is geen grap. Ik zeg ook aan mijn personeel, dat van plan was om morgen te vertrekken: vertrek nu. Ze kunnen mij telefonisch bereiken, dat is geen situatie van leven of dood. Maar dat zal het wel worden als nu niet vertrekken. Misschien zullen ze zelfs niet kunnen vertrekken."