Ontploffing in appartement in Anderlecht, bewoonster en drie kinderen naar ziekenhuis

Rond 05.00 uur 's ochtends zijn de brandweer van Brussel, de medische diensten en de politie uitgerukt voor een ontploffing in een gebouw in de Herzieningslaan in Anderlecht.

De explosie vond plaats op de eerste verdieping. Verschillende muren werden weggeblazen. De bewoonster werd met brandwonden overgebracht naar het Militair Hospitaal. Haar toestand is ernstig, maar ze zou niet in levensgevaar zijn. Haar drie tieners waren onder de indruk van het gebeuren en werden ook naar het ziekenhuis gebracht. Het huis is onbewoonbaar.

Vijf bewoners van de andere appartementen in het gebouw worden opgevangen door de politie en de gemeentediensten.