Antwerpse bisschop Bonny houdt kerstmaaltijd voor 20 Oekraïense vluchtelingen: "Zalmtartaar, stoofvlees en ijsjes"

“Het is kersttijd, maar voor hen is het een droevige tijd. Hun mannen, vaders of broers zitten in Oekraïne in het leger. Hun huis is gebombardeerd. Ze zijn hun werk verloren", zegt bisschop Bonny. "Wat kan je anders doen dan een teken van welkom en vriendschap? Verander je daarmee de wereld? Nee. Maar je kan wel op je eigen manier mensen gastvrij ontvangen en hen een hart onder de riem steken.”