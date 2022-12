"Arrogante lul" van de Nieuw-Zeelandse premier levert 59.000 euro op voor het goede doel

De Prostate Cancer Foundation is een organisatie die zich inzet voor de strijd tegen prostaatkanker. Niet toevallig, gezien de "lul"-opmerking. "We wilden pricks helpen, de prostaat was dan het dichtst in de buurt dat we kon vinden", verklaarde Seymour in een filmpje van de organisatie.

Directeur Peter Dickens bedankt de twee politici voor hun "stijlvolle" reactie. "We zijn in deze hele veiling overweldigd en verrast. Het heeft meer opgebracht dan we ooit hadden kunnen denken."

Het geld komt goed van pas, na een zwaar jaar waarin de fondsenwerving een stevige knauw kreeg door corona. Het bedrag is volgens Dickens goed voor 10 procent van het jaarlijkse budget en zal heel wat diensten ondersteunen, zoals gratis counseling en lotgenotengroepen.