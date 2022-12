Gezicht van promotiecampagne Sint-Niklaas moet ons land verlaten na afgekeurde asielaanvraag

Een Turkse man die al twee jaar in Sint-Niklaas verblijft, moet binnen een paar maanden België verlaten omdat zijn asielaanvraag is afgewezen. En dat wekt verwondering, want de man van 20 is al twee jaar een gezicht op de promotie-affiches van de stad, in de campagne "Fier op Sint-Niklaas". Mustafa vluchtte destijds weg uit Turkije, omdat hij kritiek had op het regime en bang was om in de gevangenis te belanden.