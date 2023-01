Bewoners service flats Buggenhout kunnen al bijna drie weken de lift niet gebruiken

Door het defect raken minder mobiele bewoners niet meer naar beneden. “Het is heel spijtig voor onze bewoners”, gaat schepen Sertijn verder. “Mensen die normaal in het restaurant komen eten, krijgen de maaltijd nu op de kamer. Een assistente gaat ook bij de mensen in de flats langs om te horen of er boodschappen nodig zijn.”

Toch is er veel onbegrip van de bewoners dat de herstelling zo lang moet duren. “Ik wil geen onveilige tussenoplossing”, verdedigt schepen Nadine Sertijn zich. “We willen niet het risico nemen dat mensen vast komen te zitten in de lift. Daarom moeten we geduld hebben tot het juiste stuk geleverd wordt.”