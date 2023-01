Burgemeester van Aalter Pieter De Crem 2 maanden out na operatie, Patrick Hoste neemt tijdelijk over

Burgemeester Pieter De Crem (CD&V) heeft een heelkundige ingreep ondergaan waardoor hij tot na Nieuwjaar in het ziekenhuis moet blijven. Daarna volgt er ook nog een lange en intensieve periode van herstel en revalidatie. Dat laat hij zelf weten via Facebook. Dat betekent dat hij minstens tot eind februari geen openbare verplichtingen of bijeenkomsten zal kunnen doen. Hij wordt tijdelijk vervangen door zijn partijgenoot Patrick Hoste.