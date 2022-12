CHECK - Ja, er staat in Brussel een signalisatiebord met Arabische tekst, wellicht werk van grappenmakers

Het voorval doet sterk denken aan iemand, een kunstenaar of grapjas, die in 2021 al een signalisatiebord met "Omelette-Omeletje" in plaats van "déviation - omleiding" in Jette plaatste. Enkele maanden eerder zou hetzelfde gebeurd zijn in Laken. Wauters verwijst ook naar beide voorvallen. Of het om dezelfde persoon of hetzelfde collectief gaat, kunnen we niet bewijzen.

Bob De Brabandere erkent op Twitter dat het om een "vals" signalisatiebord gaat, maar dat de symboliek voor hem dezelfde blijft. Fero laat weten het bord zo snel mogelijk weg te halen.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Knack.