De vijf boeken van de week:  de zoektocht naar Johny Vosté, de Congolese Belg in Dachau en hoe bouw je een "village" voor je kind?  

En dan was er nog een heel bijzonder document. Een van de medegevangenen van Johny, Edward Kupfer, was erin geslaagd om drie jaar lang een dagboek bij te houden over het leven in het kamp. Bij de bevrijding vroeg Kupfer aan zijn medegevangenen te verklaren dat het dagboek echt was en dat hij een betrouwbare Duitser was. Een van de gevangen die de verklaring ondertekend heeft was Johny Vosté.

"Ineens had ik het gewoon vast, een briefje van Johny Vosté. Dat was misschien wel de leukste vondst van heel mijn boek", vertelt Peremans. Later dook ook nog een tweede foto op, in kleur, gemaakt in Dachau door een Amerikaanse militaire arts en die nu bewaard wordt in een museum in Washington.

Peremans is ervan overtuigd dat er nog meer mensen in Mechelen Johny hebben gekend maar dat hij die nog niet gevonden heeft.