BEKIJK - Julie (4) mag na schattige smeekbede Goldband-concert vanop podium volgen en steelt de show tijdens "Witte was"

Doorheen de show was regelmatig te zien hoe Julie aan de kant van het podium zat te genieten en mee te zingen.



Helemaal te gek werd het voor Julie, toen zanger Boaz haar tijdens het nummer "Witte was" mee het podium optrok zodat ook het publiek haar kon zien. De schattige 4-jarige Julie leek een beetje overdonderd, maar bleef wel meezingen. Tijdens het zinnetje "waarom is coke zo duur?" hield Boaz beschermend zijn handen over haar oren. Maar even later is te zien hoe ze in stilte staat te glunderen en het was overduidelijk dat het hele plein in Hasselt Julie haar momentje met de mannen van Goldband volledig gunde.