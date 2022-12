Filmfestival Oostende rolt rode loper uit voor talent van eigen bodem

In de openingsfilm "The Chapel" vertelt Dominique Deruddere het verhaal van een pianiste die deelneemt aan de Koningin Elisabethwedstrijd. Ze krijgt daarbij af te rekenen met demonen uit haar verleden. Dominique Deruddere: "Het is een psychologische thriller die donker en hevig is. Ik heb hier op de persvoorstelling van FFO voor het eerst de trailer op groot scherm gezien. Het was erg tof. Ze lieten wel het licht aan in de bioscoopzaal. Dat is een beetje vervelend. Maar het viel me heel goed mee."

FFO zet Dominique Deruddere ook in de spotlights met een retrospectieve. Het publiek kan enkele van zijn vroegere films herontdekken, zoals "Iedereen Beroemd", "Crazy Love", "Wait until spring, Bandini" en "Hombres Complicados". Tijdens het festival stelt Dominique Deruddere ook "Met de helm geboren" voor, een boek met zijn filmmemoires. Dat klinkt als een afscheid. "Nee, hoor. Maar ik dacht dat het tijd was om eens terug te blikken vooraleer de man met de zeis toeslaat", lacht hij.