Tom Cruise lost weer een "Mission: Impossible" op, en Margot Robbie ís Barbie: deze 10 films moet je zien in 2023

Die waarin ... Cate Blachett naar een Oscar hengelt.

In 't kort: Het fictieve verhaal van Lydia Tár, de eerste vrouwelijke dirigente van een gerenommeerd Duits orkest, wiens troon gaat wankelen als ze achtervolgd wordt door geruchten over grensoverschrijdend gedrag. De eerste film in 16 jaar van Todd Field (van "Little children" en "In the bedroom"). Hij schreef het verhaal zelf, met één actrice in zijn hoofd: Cate Blanchett. Een terechte keuze, want Blanchett is weergaloos in deze monumentale film over macht, corruptie en cancelcultuur. Wie in 2023 de Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol wil winnen, zal straf uit de hoek moeten komen om haar te kloppen.