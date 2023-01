Frederik Demeyere uit Hooglede laatste West-Vlaamse burgemeester die eed aflegt bij gouverneur

Frederik Demeyere is officieel aangesteld als burgemeester van Hooglede. Hij neemt de fakkel over van Rita Demaré (CD&V) die na een politieke carrière van bijna dertig jaar meer tijd wil vrijmaken voor haar gezin en haar kleinkinderen. De eedaflegging was extra speciaal omdat het de laatste keer was in West-Vlaanderen dat een burgemeester dat voor de gouverneur deed. Vanaf volgend jaar leggen burgemeesters hun eed af bij de voorzitter van de gemeenteraad.

Demeyre is blij dat het voor hem toch nog bij de gouverneur kon. "Het is zo al een bijzonder moment, maar het hele proces, waarbij je naar Brugge moet en ontvangen wordt in het ambtshuis van de gouverneur, geeft het toch nog extra cachet. Het is jammer dat dat in de toekomst verloren gaat."