FTX-oprichter Sam Bankman-Fried vrij op borgtocht

De autoriteiten van de Bahama's pakten Bankman-Fried vorige week maandag op nadat de Amerikaanse autoriteiten de 30-jarige hadden aangeklaagd voor oplichting via FTX.

Het platform was een van de grootste cryptobeurzen, maar stortte in november in. Daarbij gingen miljarden dollars van klanten verloren: Bankman-Fried gebruikte hun kapitaal voor persoonlijke uitgaven en risicovolle investeringen via zijn vehikel Alameda Research.

Een rechter op de Bahama's keurde de uitlevering van Bankman-Fried naar de Verenigde Staten gisteren goed. Aanvankelijk had de dertiger gezegd dat hij zich zou verzetten tegen een uitlevering, maar uiteindelijk legde hij er zich bij neer.