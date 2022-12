Europese gasprijs daalt al een tijdje: gaat dat blijven duren en wanneer voel je dat op je factuur?

Onze gasinvoer is meer gediversifieerd sinds de Russische inval in Oekraïne in februari en dus minder afhankelijk van de beslissingen van Poetin. "Nu halen we in Europa het meeste van ons gas uit Noorwegen", zegt Jong. "Je hebt ook nog wat eigen productie in Nederland. Daarnaast hebben we spelers als Algerije die veel gas leveren via Zuid-Europa. En nu ook het vloeibare gas, LNG, via de verschillende havens die er recent zijn bij gekomen. Tegelijk hebben we veel minder gas verbruikt, dan verwacht."

De hamvraag blijft natuurlijk wanneer we die prijsdaling gaan voelen op de energiefactuur? "Of je nu te veel voorschot betaalt of niet, is afhankelijk van wanneer je je contract hebt getekend", legt Jong uit. "Wie na juni van dit jaar een contract tekende, gaat over het algemeen te hoge voorschotten betalen. Wie voordien tekende en geen stijging kreeg van het voorschot, gaat misschien te weinig betalen."