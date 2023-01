Geen drinkwater of weinig druk in Lubbeek, Bekkevoort en Tielt-Winge door lekken in waterleidingen, waterbevoorrading voorzien

Vanmiddag ontdekte De Watergroep alvast een lek in een waterleiding onder de Demer in Scherpenheuvel-Zichem, dat zegt Kathleen De Schepper van De Watergroep. "We hebben een lek ontdekt, de leiding afgesloten en herleid. Maar het duurt even vooraleer de watertorens weer gevuld raken. Bovendien kunnen er nog andere oorzaken zijn. Dat onderzoeken we verder."