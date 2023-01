"Wielerwedstrijden moeten veiliger worden", zeggen gouverneur Oost-Vlaanderen en Belgische wielerbond, extra aandacht voor seingevers

Nog een belangrijk punt van het overleg ging over het aantrekken van nieuwe seingevers. Die moeten bovendien beter gebriefd worden. "Sinds corona hebben we een tekort aan vrijwilligers", zegt Van Damme. "Dat is niet alleen in het wielrennen zo, maar in iedere sporttak. Het is daarom van groot belang om nieuwe mensen te motiveren en om ze dan ook zo goed mogelijk te briefen over wat er precies van hen wordt verwacht, want de druk van buitenaf is soms groot. Zonder goede seingevers komt de veiligheid van de volledige koers in het gedrang."