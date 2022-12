VRT-verkeersexpert Hajo Beeckman over dodelijke aanrijding in Pelt: "Er rijdt te veel doorgaand verkeer door onze bebouwde kernen"

Terwijl een verkeersdeskundige van het Limburgse parket vandaag ter plaatse ging om te onderzoeken hoe het ongeval kon gebeuren, ziet VRT-verkeersexpert Hajo Beeckman in “De wereld vandaag” op Radio 1 een onderliggend probleem. “Eigenlijk is het de olifant in de kamer: er rijdt te veel doorgaand verkeer via gewestwegen door onze bebouwde kernen. Anders dan in onze buurlanden, hebben we in Vlaanderen veel lintbebouwing. De Vlaamse overheid heeft het zelf eens nagerekend: we komen aan 13.000 kilometer. Dat is een lint tot aan de Stille Oceaan.”