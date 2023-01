Halen verzamelt op week tijd 9 winkelkarren vol verzorgingsproducten voor kwetsbare vrouwen

De inzamelactie van verzorgingsspullen voor kwetsbare vrouwen is een initiatief van de politieke vrouwenbeweging Vrouw & Maatschappij van CD&V Halen. "Het is de eerste keer dat we deze actie organiseren, maar we kunnen zeker spreken van een succes", zegt afdelingshoofd van CD&V Halen Annicq Lemmens.